Украина сократила импорт нефти в 5 раз

Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 222,5 тыс. тонн по сравнению с 1 164,9 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за отчетный период сократились на 36,5% по сравнению с январем-июлем 2012 года - до 1,755 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-июле текущего года сократилась на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,788 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт нефти в 3,6 раза - до 211,1 тыс. тонн по сравнению с 764,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В планах Министерства энергетики и угольной промышленности осуществить запуск Одесского НПЗ, простаивающего с 2010 года, в 4 квартале текущего года.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.