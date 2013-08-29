Для покрытия дефицита “Нафтогаза” из бюджета дополнительно выделят 10,7 млрд грн

12:32, 29 августа 2013
Энергетика
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Кабинет министров поручил Министерству финансов при пересмотре госбюджета-2013 увеличить расходы на покрытие кассового дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 10,668 млрд грн.

Соответствующее распоряжение №618 от 17 июля 2013 года размещено на сайте правительства.

Согласно распоряжению, на компенсацию разницы между ценами закупки импортного газа и его реализации для выработки тепловой энергии населению в 2013 году предусмотрены 1,778 млрд грн, и на погашение задолженности по такой компенсации за 2012 год - 8,89 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил выпуск Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» трехлетних процентных облигаций на 4,8 млрд грн для рефинансирования долгов государственного энергохолдинга.

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