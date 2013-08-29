Кабмин распорядился немедленно ограничивать поставки газа предприятиям ТКЭ-должникам

Кабинет министров поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» обеспечить немедленное ограничение поставок газа до технологического минимума предприятиям, производящим тепловую энергию, при условии неполных расчетов.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №618 от 17 июля.

«Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", руководителям центральных органов исполнительной власти, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций обеспечить немедленное ограничение поставок природного газа до технологического минимума субъектам хозяйствования, производящим тепловую энергию, при условии непроведения в полном объеме расчетов за потребленный природный газ», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в середине августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.

В первом полугодии 2013 года «Нафтогаз» увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

Цена российского газа, импортируемого в Украину, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,7% - до 10,2 млрд кубометров. Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.