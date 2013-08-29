Украина увеличила транзит нефти в страны ЕС

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-июле 2013 года составил 8,916 млн тонн, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в июле 2013 года транзит нефти в указанные страны увеличился по сравнению с июлем 2012 года на 29,2% - до 1,449 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассчитывает по итогам 2013 года увеличить объем транзита нефти в страны Европейского Союза минимум на 5% по сравнению с показателями прошлого года. Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины по итогам 2012 года сократился на 18,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,557 млн тонн.

В случае выполнения прогнозов Украина впервые за три года продемонстрирует рост транзита нефти, однако, вероятнее всего, не достигнет показателей транзита 2011 года (17,771 млн тонн) и 2010 года (19,5 млн тонн).

Тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличился на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.