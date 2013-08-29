Россия официально уведомила Беларусь о снижении поставок нефти

Беларусь получила от России скорректированный план поставок нефти на сентябрь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко.

"Наше нефтетранспортное предприятие получило от "Транснефти" скорректированный план поставок", - сказала Костюченко в четверг, 29 августа. При этом она не уточнила объемы поставок, которые содержатся в новом плане.

"Транснефть" в среду сообщила, что Россия в сентябре сократит поставки нефти в Беларусь на 400 тысяч тонн в связи с ремонтными работами на нефтепроводе "Дружба". При этом "Белнефтехим" заявил, что белорусская сторона не получала уведомлений о сокращении поставок российской нефти в республику.

Россия в этом году поставляет на белорусские НПЗ по 5,75 миллиона тонн нефти в квартал. Таким образом, всего в этом году Беларуь рассчитывает получить из России 23 миллиона тонн нефти. Однако существующие договоренности пока предусматривают общий объем поставок в 18,5 миллиона тонн и обратный объем поставок нефтепродуктов в РФ - 2,1 миллиона тонн.

Заявление "Траснефти" о начале ремонта нефтепровода совпало по времени с обострением в отношениях между Москвой и Минском из-за задержания в Беларуси гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера. Кроме того, в среду, 28 августа, Роспотребнадзор сообщил, что недоволен качеством и безопасностью белорусских продуктов питания, особенно молочных.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет Беларуси может арестовать имущество и активы компании «Уралкалий». Решение будет принято после оценки полученных документов.

Генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер был задержан в Минске по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным белорусского следствия, должностные лица компании «Уралкалий» подозреваются в нанесении ущерба стране на сумму порядка 100 млн долл.

Обвинение по белорусскому уголовному кодексу предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Такое же обвинение заочно выдвинуто против еще четырех топ-менеджеров «Уралкалия», все они объявлены в розыск.

Ситуацию с арестом Баумгертнер взял под контроль премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Справка УНИАН. Белорусский экспортер удобрений "Беларуськалий" пообещал разработать "новую стратегию продаж" в ответ на выход российского партнёра, "Уралкалия", из картеля, обрушив мировой рынок акций калийных компаний.

Совместное предприятие "Белорусская калийная компания" контролировало более 40% мирового рынка удобрений и могло диктовать цены, в первую очередь, покупателям из Индии и Китая. "Уралкалий" отказался продавать удобрения через СП, обвинив Минск в том, что он продавал удобрения в обход единого трейдера. Российская компания также прекратила выкуп своих акций с рынка, в результате чего бумаги упали на 24%.

Ведущий мировой производитель хлористого калия ОАО "Уралкалий" снизил чистую прибыль по РСБУ в январе-июне 2013 года на 42% - до 17,2 миллиарда рублей. Выручка химхолдинга в первом полугодии составила 48,034 миллиарда рублей, снизившись на 18,4%.

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