Украина планирует начать отопительный сезон с 19 млрд куб. м газа в хранилищах

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах около 19 млрд куб. м, из которых 14 млрд куб. м будет закачано госхолдингом “Нафтогаз Украины” и 5 млрд куб. м - независимыми импортерами.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в отрасли.

Источник агентства не исключает, что закачка природного газа в ПХГ независимыми импортерами будет осуществляться как по реверсным маршрутам из Европы, так и с территории России.

В схеме закачки газа с территории РФ может участвовать компания Ostсhem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая уже на протяжении последних нескольких лет ведет его закупки на рынке России.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 августа 2013 года в Москве состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера, на которой, по информации пресс-службы вице-премьер-министра, стороны урегулировали вопрос планового прохождения осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей. Однако детали данной встречи не были обнародованы.

28 августа, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что Россия продолжает настаивать на необходимости закачать в подземные хранилища Украины 18-19 млрд куб. м природного газа в преддверии отопительного сезона, в то время как Украина считает, что можно пройти суровые температурные режимы с объемом в 14 млрд кубометров.