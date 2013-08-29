Украина планирует накопить в хранилищах 19 млрд куб. м газа

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах около 19 млрд куб. м, из которых 14 млрд куб. м будет закачано госхолдингом “Нафтогаз Украины” и 5 млрд куб. м - независимыми импортерами.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в отрасли.

Источник агентства не исключает, что закачка природного газа в ПХГ независимыми импортерами будет осуществляться как по реверсным маршрутам из Европы, так и с территории России.

В схеме закачки газа с территории РФ может участвовать компания Ostсhem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая уже на протяжении последних нескольких лет ведет его закупки на рынке России.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2013 в Москве состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера, на которой, по информации пресс-службы вице-премьер-министра, стороны урегулировали вопрос планового прохождения осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей. Однако детали данной встречи не были обнародованы.

28 августа министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что Россия продолжает настаивать на необходимости закачать в подземные хранилища Украины 18-19 млрд куб. м природного газа в преддверии отопительного сезона, в то время как Украина считает, что можно пройти суровые температурные режимы с объемом в 14 млрд кубометров.