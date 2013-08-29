Предприятиям ТКЭ предложили погашать долги векселями

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает ввести финансовые векселя для предприятий теплокоммунэнерго для осуществления взаиморасчетов по разнице в тарифах на электроэнергию.

Об этом говорится в документе, составленном по итогам заседания 31 июля коллегии министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, коллегия поручила заместителю министра энергетики Сергею Чеху совместно с госпредприятием «Энергорынок» подготовить предложения о порядке предоставления финансовых казначейских векселей предприятиям теплокоммунэнерго.

В свою очередь энергогенерирующие компании, как говорится в документе, через уполномоченный банк будут скупать данные векселя, а вырученные от их продажи средства пойдут на финансирование взаиморасчетов по разнице в тарифах.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разрешит банкам обеспечивать расчеты между субъектами хозяйствования посредством эмитированных банками электронных финансовых векселей.

Выданный банком финансовый вексель используется для осуществления расчетов между субъектами хозяйствования в пределах срока его действия. Финансовый банковский вексель выдается банком в документарной форме как электронный документ и подтверждает безусловное денежное обязательство банка уплатить определенную сумму векселедержателю после наступления срока платежа. Банкам предоставляется право выдавать векселя в национальной валюте, если они являются операторами системы электронного обращения финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ. При неисполнении банком-векселедателем обязательства по финансовому векселю, Нацбанк в установленном порядке будет списывать необходимые средства с его корреспондентского счета и перечислять Расчетному центру.

4 июля 2013 года Верховная Рада разрешила структурировать бюджетную задолженность векселями.

7 августа 2013 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.