Цены на нефть снижаются на фоне отказа Англии участвовать в военной операции в Сирии

На мировых торгах в пятницу, 30 августа, цены на нефть продолжают снижаться на фоне решения парламента Великобритании отклонить предложение премьер-министра Дэвида Кэмерона о возможной военной операции в Сирии.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude уже упала на 0,73% - до 114,32 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,08% и составила 107,63 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как полагают эксперты, голосование в британском парламенте против операции в Сирии принесло облегчение на рынки. Есть вероятность, что никакого удара не будет вовсе.

Британский министр обороны Филип Хаммонд заявил, что Лондон не станет принимать участие в возможном военном вмешательстве в Сирию после того, как стали известны результаты голосования парламента, отклонившего правительственный план военной операции в Сирии. Хотя голосование носило рекомендательный характер, Дэвид Кэмерон заявил, что не будет действовать вопреки воле законодателей.

Как сообщал УНИАН, рост цен на нефть в течение первых дней недели был спровоцирован опасениями участников рынка относительно начала вооруженного конфликта в Сирии. По мнению экспертов, как только напряженность на Ближнем Востоке спадет, инвесторы поймут, что стоимость "черного золота" должна быть ниже 100 долларов за баррель.