Сейчас решается вопрос, за чей счет будет вестись дополнительная закачка газа - Ставицкий

Украина обсуждает возможность получения беспроцентного кредита в РФ для финансирования дополнительной закачки газа в ПХГ, сообщил в интервью РИА «Новости» министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

По его словам, Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ свыше 14 миллиардов кубометров для обеспечения транзита в Европу. Ранее было заявлено о планах закачать в ПХГ только необходимые Украине 14 миллиардов кубометров газа. Российский "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

По словам Ставицкого, сейчас решается вопрос, за чей счет будет производиться дополнительная закачка газа.

На вопрос, вероятно ли привлечение кредита, он ответил: "Беспроцентный, возможно, да, то есть, если мы возьмем на себя ответственность, что мы его (газ - УНИАН) потребим в другие периоды".

На покупку 5 миллиардов кубометров газа необходимо порядка двух миллиардов долларов. Такую же сумму в прошлом году Газпромбанк выделял "Нафтогазу", но под 8,5% годовых с погашением 24 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2013 в Москве состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера, на которой, по информации пресс-службы вице-премьер-министра, стороны урегулировали вопрос планового прохождения осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей. Однако детали данной встречи не были обнародованы.