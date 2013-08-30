Китайская Sinopec покупает 33% акций египетского бизнеса Apache за 3,1 млрд долларов

Китайская энергетическая и химическая компания China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) достигла соглашения о покупке 33% акций нефтегазового бизнеса американской компании Apache Corporation в Египте за 3,1 миллиарда долларов.

"Мы рады началу глобального стратегического партнерства с Sinopec и приветствуем компанию в Египте", - заявил гендиректор американской корпорации Стивен Фэррис.

Сделке, совместная подготовка которой длилась несколько месяцев, предстоит получить одобрение регуляторов. Ее закрытие намечено на четвертый квартал текущего года. Средства, полученные от продажи бумаг, Apache планирует направить на погашение долгов и обратный выкуп акций стоимостью 30 миллионов долларов, а также на будущие расходы в рамках международных проектов.

В прошлом году Apache добывала в Египте 100 тысяч баррелей нефти и 354 миллиона кубических футов газа в день. Штат сотрудников в стране составляет девять тысяч человек. "Добывающий бизнес компании находится в отдаленных и незаселенных районах, политические события в регионе на него не влияют", - отмечается в сообщении компании, пишет ПРАЙМ.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.

Apache Corporation была основана в 1954 году. Ведет бизнес в США, Канаде, Египте, Великобритании, Австралии и Аргентине. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).