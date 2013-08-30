Украина импортировала из Венгрии 110 млн куб. м газа за 2 недели

Украина с 15 по 28 августа, после двухнедельного перерыва, импортировала из Венгрии 110,41 млн куб. м природного газа, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

По данным компании, оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» заявила на 29 и 30 августа импорт газа с территории Венгрии в общем объеме 21 млн куб. м.

Таким образом, с учетом предположительного объема поставки 31 августа (около 10 млн куб. м), импорт природного газа из Венгрии в августе составит около 141 млн куб. м.

За весь июль 2013 года поставки природного газа в Украину с территории Венгрии составили 154,53 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, 16 июля оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd. сообщила, что «Укртрансгаз» намерен провести работы по расширению системы на украинской стороне. По этой причине поставки в Украину были приостановлены с 1 по 15 августа 2013 года. В результате проведения данных работ Украине удалось увеличить суточный объем поставок газа из Венгрии на 60%.

В то же время компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, планировала, несмотря на двухнедельный перерыв, сохранить объем поставок газа из Венгрии в августе текущего года на уровне июля.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Подписание соглашений на поставки газа со Словакией ожидается в сентябре, а с Румынией – в октябре текущего года.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).