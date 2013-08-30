Янукович заверил, что не будет торговать страной в газовых переговорах с РФ

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в газовых переговорах с Россией не будет торговать страной.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

Янукович подчеркнул, что газовый вопрос значительно осложняет отношения Украины и России. “В России сегодня нет такого чиновника или человека, который не понимал бы, что этот контракт с Украиной несправедлив по отношению к Украине, и мы с этим никогда не согласимся, чтобы контракт существовал дальше. А какой у нас выход? Если задать этот вопрос, что мы можем сделать? Кроме переговоров, наших, условно говоря, дипломатических возможностей... Когда мы кладем на весы, мы видим, что преимущество, к сожалению, не на нашей стороне, у нас нет аргументов”, - сказал Президент.

По его словам, поступавшие в адрес Украины предложения неприемлемы, а порой и унизительны. “Мы никогда на это не пойдем, мы не можем торговать страной, это наш принцип”, - подчеркнул Янукович.

Янукович напомнил, что Украина имеет наибольшую цену на газ в Европе, которая приводит к значительным убыткам для страны. “За 3,5 года эти убытки уже достигли 20 млрд долларов”, - заметил он.

Как сообщал УНИАН, Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер Live», «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Справка УНИАН. Средняя цена газа, который Украины импортировала в июле (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, - до 406,56 долл. за тыс. куб. м с 407,87 долл. за тыс. куб. м.

Цена российского газа по контракту 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки», в июне 2013 года составила 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, цена российского газа в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. В то же время министр сообщал, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.