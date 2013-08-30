Украина планирует добывать 105 млн тонн угля в год

Украина планирует ежегодно добывать 105 млн тонн угля для полного замещения им природного газа в энергетике.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

«Если в 2009 году мы добывали 68-69 млн тонн угля, то в этом году у нас уже будет добыча 86-87 млн тонн... Нашей целью является выйти на 105 млн тонн», - сказал Президент.

«В энергетики уже на сегодня практически газа нет», - добавил Янукович.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2013 года сократили добычу угля на 5,7% - до 47,761 млн тонн с 50,649 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

По итогам 2012 года угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн в 2011 году.