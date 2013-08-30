Беларусь в пятый раз за год увеличила тарифы на электроэнергию

Минск. В Беларуси с 1 сентября 2013 года тарифы на электрическую энергию для населения будут увеличены на 11,8%, уже в пятый раз в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 28 августа 2013 года № 756.

Так, согласно документу, одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, составит 479,1 рублей (0,05 долл.) за 1 кВт/ч (сейчас - 428,5 рублей (0,047 долл.) за 1 кВт/ч. Электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) подорожает до 563,8 рублей (0,063 долл.) за 1 кВт/ч, в остальное время суток - до 1691,4 рублей (0,19 долл.).

Справка УНИАН. Это уже пятое повышение тарифов на электроэнергию в Беларуси в текущем году: с 1 января 2013 года они были увеличены на 9,5%, с 1 февраля – на 18%, с 1 июня - на 15,7%, с 1 августа – на 14%.

С 1 февраля 2013 года в Беларуси была введена дифференцированная оплата за электроэнергию и газоснабжение. Согласно документу, установлена трехступенчатая система тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии и газа.

Так, для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроплитами, при ежемесячном потреблении до 250 кВт/ч электроэнергии оплата производится по тарифам, установленным законодательством. При потреблении от 250 до 400 кВт/ч включительно - по установленным тарифам с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Если потребление электроэнергии превышает 400 кВт/ч в месяц, оплата производится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.