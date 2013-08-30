Украина продолжит сокращать потребление российского газа

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна продолжит двигаться путем диверсификации энергоресурсов.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

«Я убежден, что один из вопросов защиты наших национальных интересов и отстаивания нашей независимости – это вопрос диверсификации поставок энергоресурсов», - сказал Янукович.

«Вот вы посмотрите, сколько мы за последнее время с помощью этой непростой работы с Россией вынуждены были сделать — сокращать, сокращать, сокращать объемы потребления российского газа, потому что он для нас дорогой», - отметил Президент.

Президент также привел пример, что газ закупаемый Украиной из альтернативных источников (Европа) на 70-80 долл. дешевле российского.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Подписание соглашений на поставки газа со Словакией ожидается в сентябре, а с Румынией – в октябре текущего года.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).