Два энергоблока Углегорской ТЭС рассчитывают запустить к декабрю

Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает к 1 декабря 2013 года ввести в эксплуатацию два из четырех энергоблоков Углегорской ТЭС, временно остановленных из-за возникшего в конце марта пожара на станции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам рабочей поездки в Донецкую область министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Согласно сообщению, на сегодня выполнены следующие работы: полностью установлены все стропильные фермы (24 шт.) и двутавровые прогоны (400 шт.); завершена установка в проектное положение кровельных панелей машинного зала первой очереди в количестве 11,401 тыс. кв. м; выполнено огнезащитное покрытие металлоконструкций; восстановлены и введены в эксплуатацию мостовые краны № 1, 4, с помощью которых выполняются строительные работы в помещении машинного зала; завершен ремонт турбогенератора №1 и продолжается ремонт турбогенератора № 4.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, утвердила в тарифе на электроэнергию энергогенерирующей компании «Центрэнерго» 122,9 млн грн для восстановления первого и четвертого энергоблоков Углегорской теплоэлектростанции.

29 марта 2013 года на Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 3 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.