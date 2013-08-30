Экс-посол Грузии в Украине вошел в набсовет компании ВЕТЭК

Экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе вошел в наблюдательный совет группы компаний ВЕТЭК, контролируемой бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, Катамадзе будет курировать вопросы развития международной деятельности группы.

Также в сообщении отмечается, что Катамадзе обладает более чем 20-летним опытом дипломатической службы. До прихода в ВЕТЭК он занимал высшие посты в министерстве иностранных дел Грузии, «Банке Грузии» и « БГ - Банке». В течение 16 лет был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине.

Справка УНИАН. Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.