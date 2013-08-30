Нефтегазовая Cadogan Petroleum увеличила убыток на 33%

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,1% - до 9,128 млн долл. с 6,927 млн долл., говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка компании за первые 6 месяцев 2013 года увеличилась до 1,919 млн долл. с 1,558 млн долл. за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Cadogan Petroleum планирует заняться добычей сланцевого газа во Львовской области.

На данный момент Cadogan Petroleum проводит исследования на площади 15,4 кв. км во Львовском бассейне с целью определения наилучшего места для старта первой разведывательной операции.

Компания Cadogan Petroleum в 2012 году получила чистый убыток в размере 93,078 млн долл., в то время как 2011 год закончила с чистой прибылью в 152,463 млн долл.

В октябре 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

Eni получает контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. После заключения договора Cadogan оставляет за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

Основные лицензии этой разведочно-добывающей компании сосредоточены на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе страны, в Карпатах.