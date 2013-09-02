Нефть дешевеет на ослаблении опасений военного вторжения в Сирию

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне ослабления опасений инвесторов относительно вероятного военного вторжения в Сирию, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.10 мск снизилась на 1,03% - до 112,84 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,44% и составила 106,12 доллара за баррель.

"Мы увидим продолжение снижения, поскольку рынки не ожидают приближающихся действий в Сирии. Цены на прошлой неделе значительно выросли на фоне опасений, поэтому они должны опуститься, в связи с отсутствием военных действий или перебоев поставок", - приводит агентство Bloomberg слова главы отдела по консалтингу Manaar Energy Consulting and Project Management Робина Миллса.

Президент США Барак Обама в субботу направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения. В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет участвовать в военной операции, которую могут начать США.

Снижение цен на нефть сдерживается позитивными данными по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая, представленными HSBC. Индикатор, по окончательной оценке, увеличился в августе до 50,1 пункта с 47,7 пункта в июле. Аналитики ожидали, что показатель составит 50,2 пункта. Показатель выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.