Шахта "Мария-Глубокая" возвращается в управление Минэнергоугля

ООО "Интер-инвест уголь" приняло решение вернуть шахту "Мария-Глубокая" (г. Первомайск, Луганская область) в управление Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Интер-инвест уголь».

Согласно сообщению, достигнута договоренность с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, о трудоустройстве всех работников шахты и выплате задолженности по заработной плате путем реализации имущества предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Эдуарда Лозовского, процесс передачи шахты им. Менжинского ООО «Интер-инвест уголь» в государственную собственность начался 1 сентября.

«28 августа состоялось подписание дополнительного договора между ООО «Интер-инвест уголь» и Фондом госимущества Украины о расторжении договора аренды шахты им. Менжинского и передачи ее в государственную собственность», – рассказал Лозовский.

По его словам, с 1 сентября начнутся соответствующие мероприятия, после чего шахту планируется ввести в состав ГП «Первомайскуголь».

«Сейчас самое важное – обеспечить нормальную работу предприятия по угледобыче, чтобы можно было оказывать господдержку на покрытие расходов по себестоимости производства угольной продукции», – отметил Лозовский. По его словам, сейчас трудовой коллектив шахты занял конструктивную позицию в этом вопросе.

При этом первого заместителя председателя Луганской ОГА подчеркнул, что все обязательства, которые взяла на себя областная власть и Минэнергоугля, выполняются.

Как сообщал УНИАН, инвестором шахты "Мария-Глубокая" (г. Первомайск, Луганская область) с 2009 по 2013 год была компания EastCoalInc (Канада). Оператором угольного предприятия является ООО «Интер-инвест уголь».

С февраля 2013 г. EastCoalInc прекратила финансирование проекта по добыче и обогащению угля на шахте. Решение было принято в связи с негативными тенденциями на мировом рынке угля и самой серьезной за последние 30 лет рецессией на рынке финансовых ресурсов, направляемых в сырьевые отрасли.

В мае 2013 г. компания EastCoalInc приняла решение начать санацию ООО «Интер-инвест уголь».

В июне 2013 г. "Интер-инвест уголь" без привлечения финансирования со стороны инвестора была запущена новая лава и возобновлена добыча угля на шахте «Мария-Глубокая». Также была погашена задолженность по заработной плате перед шахтерами с февраля по май.

Компания вела активные переговоры с новым инвестором, который должен был обеспечить развитие шахты и погасить долги угольного предприятия, в первую очередь - по заработной плате. Однако достичь договоренностей на сегодня не удалось.

Справка УНИАН. Промышленные запасы шахты «Мария-Глубокая» оцениваются в 93 млн т угля марок «Ж» и «ГЖ». Проектная мощность шахты «Мария-Глубокая» составляет 1 млн.т. коксующегося угля в год.

*** Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

Крупнейшими акционерами «Индустриального союза Донбасса» с начала 2010 года являются консорциум инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным (50% плюс две акции) и украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.