ЕБРР и IFC могут выделить «Галнафтогазу» кредиты на 180 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития, а также Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривают возможность выделения кредитных линий в объеме 80 млн долл. (ЕБРР) и 100 млн долл. (IFC) одному из крупнейших владельцев сети АЗС в Украине - концерну «Галнафтогаз».

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, размещенном на сайте банка.

«ЕБРР рассматривает возможность предоставления синдицированного кредита концерну «Галнафтогаз». Финансирование будет осуществляться в партнерстве с Международной финансовой корпорацией, имеющей намерение выделить еще 100 млн долларов. Кредитование, как ожидается, будет направлено на пополнение оборотных средств концерна, а также расширение сети АЗС под торговой маркой «ОККО»», - говорится в сообщении банка.

Комментируя УНИАН возможность получения кредитов, представители «Галнафтогаза» отметили: «Мы действительно подали заявку на долговое финансирование. Совет директоров ЕБРР и руководство IFC рассмотрит заявку 1 октября. Средства пойдут на развитие АЗС под брендом «ОККО».

Одним из преимуществ реализации проекта, по мнению «Галнафтогаза», является усиление конкуренции на рынке, а также улучшение общей придорожной инфраструктуры и мощностей по хранению топлива, особенно в южных и северо-восточных регионах.

Кредитная линия ЕБРР, как ожидается, будет состоять из двух траншей - 20 млн долларов и 60 млн долларов. При этом общая стоимость проекта по расширению сети АЗС и улучшению качества пристанционной инфраструктуры оценивается в 220 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, в январе совет директоров Международной финансовой корпорации одобрил выделение до 85 млн долл. кредитных средств концерну «Галнафтогаз» для расширения сети автозаправочных станций «ОККО» в регионах восточной части Украины.

ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Компания располагает 10 нефтебазами, 114 бензовозами и 4 газовозами. В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).