«Роснефть» нарастила добычу нефти на 47%

Крупнейшая в России нефтяная компания «Роснефть» увеличила добычу нефти на 46,6%, до 122 млн тонн с 83,223 млн тонн годом ранее, говорится в материалах компании.

Ранее компания закрыла сделку по покупке ТНК-ВР. В августе этого года ТНК-ВР принесла «Роснефти» около 8 млн тонн нефти. На Ванкорском месторождении в этом году «Роснефть» увеличила добычу на 23%, добыв 14,186 млн тонн нефти, сообщает «Газета.Ru».

Увеличение добычи нефти происходит благодаря дочерним предприятиям «Роснефти».

Ранее глава компании Игорь Сечин говорил о том, что с учетом покупки ТНК-ВР в 2013 году «Роснефть» планирует добыть около 215 млн тонн нефти.

В 2012 году «Роснефть» увеличила добычу нефти на 2,7%.

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