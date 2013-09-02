В Индии могут запретить работу всех АЗС по ночам

Индия рассматривает возможность закрывать на ночь все автозаправки в стране для сокращения импорта топлива из-за рубежа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. В конечном итоге государство планирует таким образом снизить дефицит торгового баланса и поддержать падающую рупию.

По словам министра нефти страны Веераппы Мойли, правительство также запускает программу экономии топлива, которое должно снизить общий спрос на бензин и другие энергоносители на 3%. В целом все меры, предложенные политиками, призваны сэкономить стране 160 миллиардов рупий (2,4 миллиарда долларов).

Мойли подчеркнул, что решение о закрытии АЗС на ночь пока еще не принято и проходит обсуждения в высших эшелонах власти. Позже правительство официально опровергло сообщения министра.

Торговый дефицит в Индии составил в минувшем году рекордные 6,7% ВВП. Ключевая роль в этой тенденции принадлежит горючему, цены на которое остаются высокими, в то время как потребление постоянно растет.

Торговля нефтью на международном рынке ведется за доллары США. Индийские нефтяные компании вынуждены тратить больше валюты, а ЦБ - продавать ее им, теряя часть своих резервов. Ежедневный спрос на валюту со стороны банков и корпораций составляет около 300 миллионов долларов.

Рупия в текущем году обвалилась на 20% по отношению к доллару, что является худшим показателем среди валют крупных развивающихся стран.