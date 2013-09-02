Ливия сократила добычу нефти в 15 раз

Ливия сократила добычу нефти с 1,5-1,6 миллиона баррелей до 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, в эфире телеканала «Аль-Хурра» заявил член парламентской комиссии по энергетике Саад бен Шрада.

Спад добычи связан с акцией протеста работников сырьевой отрасли, которые заблокировали нефтяные терминалы и порты. Бывшие повстанцы, помогавшие свергать режим Муаммара Каддафи, устроили забастовку в конце июля. Рабочие обвиняют власти в попытках продавать дополнительные объемы сырья без документов. Правительство, в свою очередь, утверждает, что истинной причиной акции протеста является попытка охранников наладить сбыт сырья на «черном рынке», передает Лента.ru.

Кроме того, вооруженные группы охранников и рабочих сырьевой отрасли, зачастую сформированные по признаку племенной принадлежности, заблокировали работу большинства газовых месторождений в восточной части страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

В связи с приостановкой добычи на газовых месторождениях власти были вынуждены начать импорт дизельного топлива и мазута для обеспечения электростанций. Насколько упали объемы добычи газа, не уточняется.

В Ливии добывается нефть light sweet, отличительной особенностью которой является низкое содержание серы. Такое сырье может переработать почти любой НПЗ. По данным австрийской JBC Energy, Ливия добывает около 12 процентов мировой нефти light sweet.