Правительство Японии выделит более 400 млн долл. на решение проблем "Фукусимы"

Правительство Японии готово выделить на решение проблем, связанных с аварийной АЭС "Фукусима-1", свыше 40 млрд иен (более 400 млн долларов по текущему курсу). Об этом сегодня сообщило японское информационное агентство Киодо, передает ИТАР-ТАСС.

По его данным, большая часть этой суммы будет направлена на создание искусственного слоя вечной мерзлоты под территорией АЭС. Специалисты считают, что это позволит решить проблему накопления загрязненной жидкости в районе станции.

Ранее местные СМИ сообщали о сумме почти вдвое меньшей указанной агентством. Официальная информация по этому вопросу будет оглашена сегодня в ходе заседания штаба по противодействию ядерным угрозам. Как ожидается, в нем будут принимать участие профильные министры и премьер Синдзо Абэ.

В середине августа на "Фукусиме-1" произошла самая масштабная утечка радиоактивной воды. Как сообщалось, из стального наземного резервуара вытекло около 300 тонн загрязненной воды, содержание радиоактивных веществ в которой превысило 80 млн беккерелей на литр жидкости при норме в 150 беккерелей.

В субботу компания-оператор станции ТЭПКО сообщила об обнаружении еще по меньшей мере четырех участков с крайне высоким уровнем радиации, который достигает 1,8 тыс. миллизивертов в час при допустимой норме 1 миллизиверт в год. В ТЭПКО подчеркнули, что столь высокий уровень радиации может быть связан с новыми утечками загрязненной воды из цистерн. В настоящее время сотрудники АЭС проверяют эту версию.