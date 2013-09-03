Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг Сирии

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник на фоне неопределенности вокруг возможного военного вторжения в Сирию, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.20 мск выросла на 0,14% - до 114,18 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,87% и составила 106,72 доллара за баррель.

В минувшую пятницу, 30 августа, власти США обнародовали сокращенную версию доклада разведки, в котором возложили на правительство Сирии ответственность за химатаку под Дамаском. На следующий день президент США Барак Обама направил в конгресс формальный запрос на одобрение военной операции. Это означает, что начало операции откладывается до решения законодателей.

"Если Обама и решит принять действия против Сирии, они будут носить ограниченный характер. Это означает, что потенциал роста стоимости нефти ограничен. Возможно, мы увидим скачок цен, за которым последует снижение", - говорит менеджер Newedge Group в Токио Кен Хасегава (Ken Hasegawa), которого цитирует агентство Рейтер.

Инвесторы также обратили внимание на данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая, крупнейшего потребителя нефти. По данным национального бюро статистики КНР, показатель в августе опустился до 53,9 пункта с 54,1 пункта в июле. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.