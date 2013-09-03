Обязательства «Нафтогаза» перед бюджетом составят 14,1 млрд грн – Миндоходов

Обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» перед государственным бюджетом в 2013 году составят 14,1 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«По итогам года "Нафтогаз" должен заплатить в госбюджет около 14,1 млрд грн», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в самом «Нафтогазе» заявление Миндоходов пока не комментируют и сумму текущей бюджетной задолженности не называют.

«Пока мы не даем никаких комментариев», - сказали УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн по сравнению с 4,451 млрд грн за аналогичный период 2012 года. Такая тенденция наблюдается с 2012 года, когда чистый убыток НАК в годовом измерении составил 10,271 млрд грн. Вместе с тем, 2011 год компания закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

В августе 2013 года Кабинет министров одобрил выпуск трехлетних процентных облигаций НАК на 4,8 млрд грн для рефинансирования долгов энергохолдинга. При этом в «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго. Наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют: Днепропетровская область (долг - 2,5 млрд грн), Донецкая область (2,7 млрд грн), Харьковская область (2,2 млрд грн), Киев (2,2 млрд грн). В течение 7 месяцев 2013 года предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа при прогнозном показателе потребления в целом по итогам 2013 года на уровне 6,3 млрд куб. м.