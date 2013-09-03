Прибыль "Газпрома" по международным стандартам выросла на 5%

Чистая прибыль ОАО "Газпром", относящаяся к акционерам холдинга, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-марте выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 380,665 миллиарда рублей, следует из отчета российского газового холдинга, сообщает РИА «Новости».

Выручка "Газпрома" за первый квартал составила 1,461 триллиона рублей, что на 19,3% выше показателя за январь-март прошлого года.

Финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прибыль в размере 366,7 миллиарда рублей, а выручку - в 1,429 триллиона рублей.

Чистая сумма долга по итогам первого квартала снизилась на 9% - с 1,071 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2012 года до 972,430 миллиарда рублей на 31 марта 2013 года. Причины снижения данного показателя связаны с увеличением денежных средств и их эквивалентов.

За первые три месяца 2013 года операционные расходы по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 4% - до 950,052 миллиарда рублей. Основную долю в структуре операционных расходов составили расходы на покупку газа и нефти, которые возросли на 6%. В частности, расходы на покупку газа выросли на 8%, что связано с увеличением цены на газ, приобретаемый у сторонних организаций за пределами РФ. Расходы на покупку нефти подросли на 1% - до 50,107 миллиарда рублей.

Чистая прибыль ОАО "Газпром" по РСБУ в январе-марте уменьшилась на 34% и составила 191,382 миллиарда рублей, выручка выросла на 7% - до 1,091 триллиона рублей. В 2012 году чистая прибыль холдинга по РСБУ уменьшилась на 37% - до 556,34 миллиарда рублей. Прибыль по МСФО в 2012 году сократилась на 10% - до 1,182 триллиона рублей.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль ОАО «Газпром» (по РСБУ) в январе-июне 2013 года снизилась на 34,7% - до 250,143 млрд рублей (8 млрд долл.). Выручка возросла на 5,2% - до 1,92 трлн рублей (приблизительно 60 млрд долл.).

Выручка от продаж газа сократилась на 0,7% - до 1,431 трлн рублей (4,6 млрд долл.). Валовая прибыль за первое полугодие снизилась на 2% - до 984,832 млрд рублей, прибыль от продаж упала на 12,9% - до 477,978 млрд рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 30,6% - до 348,538 млрд рублей.