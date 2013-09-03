В Беларуси второй раз за год повысили цены на бензин

Минск. Концерн «Белнефтехим» в ночь на 3 сентября объявил о втором в нынешнем году повышении цен на автомобильное топливо.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, подорожание составило от 2,8% до 6,4%.

«Пересмотр цен произведен в целях частичной компенсации увеличения c 28 августа 2013 года ставок акцизов на автомобильные бензины на 45%, на дизельное топливо – на 70%», - говорится в сообщении концерна.

В частности, бензин «Нормаль-80» подорожал на 200 рублей и теперь стоит 7 400 рублей (0,82 долл.), бензин Аи-92 вырос в цене на 400 рублей – до 7 700- 7 800 рублей (0,86-0,87 долл.), Аи-95 – на 500 рублей, до 8 300 рублей (0,92 долл.), дизтопливо (самое дешевое) – на 500 рублей, до 8 500 рублей (0,95 долл.).

Справка УНИАН. Предыдущее повышение цен на автомобильное топливо произошло 16 января, когда цены выросли на 4-6,7%.

В 2012 году цены на автомобильное топливо повышались четыре раза: 14 марта (на 5%), 11 апреля (на 5-12%), 8 июня (на 5%) и 3 октября (на 4,5-6,3%). За год стоимость «Нормаль-80» увеличилась на 32,4%, Аи-92 – на 21,9%, Аи-95 – на 23%, дизтоплива – на 21,4%.

В 2011 году стоимость топлива в стране повышалась 11 раз и снижалась один раз. За год «Нормаль-80» подорожал в 2,4 раза, Аи-92 – в 1,99 раза, Аи-95 – в 1,88 раза, дизтопливо – в 2,44 раза.