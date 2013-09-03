Кипр отказал российской "Итере" в поставках природного газа

Кипрские государственные энергетические операторы отклонили предложение российской компании "Итера" о временных поставках природного газа для производства электроэнергии на острове. Это решение озвучил министр энергетики, торговли, промышленности и туризма республики Йоргос Лаккотрипис после совещания с президентом страны Никосом Анастасиадисом, ИТАР-ТАСС.

По словам министра, Государственная газовая компания (DEFA) сочла предложение "Итеры" невыгодным и ее выводы поддержал регулятор (CERA).

В настоящее время Кипр фактически является единственной страной в Евросоюзе, которая производит электроэнергию с использованием мазута и дизельного топлива. ЕС требует от республики, где сохраняются самые высокие тарифы на электричество, перейти на более экологически чистый и выгодный газ. Поэтому правительство ищет поставщиков ПГ на ограниченный срок - до 2019 или 2020 года. К этому времени власти планируют начать добычу и поставки "голубого топлива" на остров с открытых в 2011 году на кипрском шельфе месторождений.

Как сообщила председатель DEFA Элени Василиаду, совет директоров компании на этой неделе рассмотрит дальнейшие шаги по вопросу временных поставок ПГ. По ее словам, нынешняя процедура торгов не будет остановлена, и работа с потенциальными поставщиками продолжится. "Итера" в июне была названа победителем тендера и, несмотря на решение отклонить ее предложение, переговоры с ней не прекращены. Предполагается, что на них может быть достигнут прогресс, если российская компания сделает более выгодное для киприотов предложение.

Это был уже третий тендер на поставки природного газа с 2007 года. "Итера" первоначально предложила 16 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit - британская единица измерения энергии), а на прошлой неделе снизила цену до 14,75 долларов. Однако, по мнению экспертов, на которых ссылается кипрская газета "Сайпрус мейл", вряд ли какой- либо из поставщиков сможет удовлетворить запросы кипрских энергетиков.

Заявив, что цена "Итеры" невыгодна для Кипра, хотя целый ряд аналитических исследований независимых экспертов говорит об обратном, Государственная электрическая компания отказывается раскрывать методику подсчета своей цены производства электроэнергии на основе мазута, что делает процесс непрозрачным.