Действие налоговых льгот на производителей и потребителей торфа расширено

Верховная Рада Украины расширила действие льготного налогообложения на граждан, имеющих право на получение бытового топлива на льготных условиях, и на предприятия, предоставляющие такое топливо.

За соответствующий законопроект №2841 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании налогообложения льготных категорий граждан, получающих бытовое топливо согласно Горному закону Украины» за основу и в целом проголосовал 331 народный депутат при необходимых 226.

В пояснительной записке к документу говорится, что ранее льготный режим налогообложения действовал исключительно в отношении граждан, получающих на льготной основе уголь, а также в отношении предприятий, предоставляющих такой уголь. Теперь же такая норма распространяется также на потребителей и производителей торфяных брикетов, заменивших буроугольные брикеты.

Проект закона был разработан Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

«Законопроект предлагает освободить от уплаты налога на доходы физлиц и не облагать налогом на прибыль стоимость предоставленного не только угля, но и торфяных брикетов, которые передаются гражданам на безоплатной основе в объемах и согласно перечню профессий, определенных Кабинетом министров», - говорится в пояснительной записке к закону.

Во время представления документа глава Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник отметил, что документ носит социальный характер. «Мы хотим распространить льготу не только на пенсионеров и льготников, получающих уголь, но и на тех, кто получает торф», - отметил Хомутынник.

По данным профсоюза угольщиков Украины, на сегодняшний день получателям бытового угля отгружено 54% от годовой нормы.