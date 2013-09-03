Итальянская Eni нашла запасы газа на шельфе Мозамбика

Итальянская Eni Spa, одна из крупнейших мировых энергетических компаний, сообщила об обнаружении запасов газа в поисково-разведочной скважине Agulha в южной части участка Area 4, располагающегося в прибрежной зоне Мозамбика, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-релиз компании.

По первоначальным данным, запасы месторождения оцениваются в 5-7 трлн кубических футов (141-198 млрд кубометров) газа. Общая глубина скважины Agulha в настоящее время составляет 6200.

Это открытие дает Eni новый объект для разведки в южной части Area 4, где в 2014 г. предусмотрено бурение трех дополнительных скважин. В настоящее время итальянская компания является оператором участка Area 4 с 50%-ой долей, которой Eni владеет через компанию Eni East Africa, располагающей 70%-ой долей участка. Оставшаяся 20%-ая доля косвенно принадлежит Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Партнерами Eni по проекту являются компании Galp Energia (10%), Kogas (10%) и ENH (10%).