Евро-Азиатский нефтетранспортный коридор остался в списке приоритетных проектов ЕС

Варшава. Польское министерство регионального развития сохранило проект создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" в списке приоритетных, которые могут получить дофинансирование из программ помощи Евросоюза Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор компании «Сарматия», занимающейся проектом, Сергей Скрипка во вторник, 3 сентября.

Он отметил, что накануне представители министерства экономики Польши заявляли, что по итогам пересмотра списка приоритетных софинансируемых ЕС проектов в августе текущего года ЕАНТК будет исключен из него.

Собеседник агентства позитивно оценил факт сохранения этого проекта в списке приоритетных, заметив, что «Сарматия» планирует подать заявку на получение дофинансирования из ЕС по нему до конца текущего месяца.

Скрипка сообщил, что в этой заявке акционеры "Сарматии" должны предоставить документы, которые подтверждают их готовность внести часть средств на финансирование проекта, а также информацию о других источниках его финансирования. Гендиректор компании сказал, что он верит в возможность получение таких документов от всех акционеров "Сарматии", выразив убежденность в том, что Еврокомиссия примет позитивное решение по этому проекту.

"Думаю, что со стороны Еврокомиссии проблем не будет. Проект пользуется поддержкой ЕК, никто не сомневается в том, что он важен для энергетической безопасности Европы",- сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что Еврокомиссия должна принять решение о выделении средств на ЕАНТК до конца текущего года.

Он добавил, что 10-11 сентября в Киеве должна состояться встреча по этому проекту, на которую приглашены все участники "Сарматии".

Как сообщал УНИАН, в июле гендиректор "Сарматии" заявлял о том, что компания может потерять дофинансирование проекта Еврокомиссией из-за позиции польского министерства экономики, которое затягивает встречу по поводу подписания международного договора по реализации ЕАНТК.

Скрипка называл подписание такого документа необходимым условием для реализации проекта, в то время как польское министерство экономики считает это необязательным, а главное – наличие поставщиков и покупателей каспийской нефти.

Евросоюз может выделить около 120 млн евро, или 25% стоимости строительства польского участка ЕАНТК, если «Сарматия» найдет остальные 75% средств, необходимых на его реализацию.

Ранее представители «Сарматии», акционерами которой являются национальные нефтетранспортные компании из Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы, сообщали о намерении привлечь для этого проекта кредитные средства, а также выделить часть собственных. В то же время представители польских властей неоднократно подчеркивали, что проект должен быть экономически обоснован и реализован исключительно на коммерческих условиях.

Справка УНИАН. Международную трубопроводную компанию «Сарматия» создали в 2004 году украинская „Укртранснафта” и польская PERN Przyjazn для развития проекта ЕАНТК, предусматривающего создание маршрута поставок конкурентной для российской каспийской нефти в Европу.

Идея проекта ЕАНТК возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила трубопровод "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла быть транспортирована по этому маршруту в Европу, и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти из-за ее более высокой цены, чем российская.

Акционерами созданной национальными нефтетранспортными компаниями Украины и Польши "Сарматии" с 2008 года также являются госкомпании из Азербайджана, Грузии и Литвы.