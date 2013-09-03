Облэнерго создадут колл-центры для работы с потребителями

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики (НКРЭ) обязала областные энергораспределяющие компании организовать колл-центры, с помощью которых потребители смогут получить ответы на свои вопросы, уточнить компетенцию различных структурных подразделений или принять участие в социологических исследованиях.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информации и коммуникации с общественностью НКРЭ со ссылкой на соответствующее постановление Комиссии № 1070.

Как ожидается, колл-центры будут работать круглосуточно и предоставлять консультационные услуги бесплатно по одному многоканальному телефону или одному электронному адресу. Кроме того, колл-центры будут оборудованы автоматическими определителями номеров потребителей и звукозаписывающими устройствами.

Колл-центры также будут предоставлять информацию о незапланированных (аварийных) перерывах в энергопоставках и о сроках устранения неисправностей. Запланированные отключения будут анонсироваться не позднее, чем за 10 дней до начала отключения.

Информация о полученных обращениях будет собираться сотрудниками облэнерго и анализироваться ежеквартально.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная комиссия обязала газоснабжающие компании информировать население об изменении цен на природный газ за 5 дней до введения их в действие.