Кабмин создал рабочую группу по вопросам энергосбережения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) создало рабочую группу по вопросам энергоэффективности и энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, рабочая группа будет заниматься усовершенствованием нормативно-правовой базы в сфере энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства, а также решением других проблемных вопросов, которые возникают в ходе реализации государственной политики в данной отрасли.

В состав рабочей группы, первое заседание которой запланировано на 11 сентября, вошли представители центральных органов исполнительной власти, общественности, международных организаций, научные работники и другие эксперты отрасли.

Помимо этого, пресс-служба Минрегиона сообщила, что ведомство продолжает работу по координации, пересмотру и актуализации региональных программ энергосбережения и энергоэффективности в ЖКХ. В частности, разработан проект Программы энергосбережения для населения Ивано-Франковской области на 2014-2017 годы.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» Всемирный банк выделит инвестиционный займ в размере 300 млн долл.

По данным Минрегиона, финансирование в рамках проекта будет предоставлено для ККП «Донецкгортеплосеть», КП «Харьковские тепловые сети», ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», ГКП «Херсонтеплоэнерго», КП «Винницагортеплоэнерго», ГГП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» и КП «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский Хмельницкой обл.).

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