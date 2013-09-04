Авария оставила половину Венесуэлы без электричества

Из-за аварии на линии электропередач во вторник почти половина Венесуэлы осталась без света, сообщает агентство Рейтер.

Подача электричества прекратилась в ряде районов на западе и в центре страны, проблемы возникли и в столице страны, Каракасе.

Отключение электроэнергии привело к образованию крупных заторов на дорогах. Президент Николас Мадуро увидел в произошедшем следы подрывной деятельности "ультраправых сил", о чем заявил в своем Twitter.

Отмечается, что авария не затронула нефтеперерабатывающие предприятия.

На устранение последствий аварии, как ожидается может понадобиться несколько часов.