Авария оставила половину Венесуэлы без электричества
08:49, 04 сентября 2013Энергетика
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Из-за аварии на линии электропередач во вторник почти половина Венесуэлы осталась без света, сообщает агентство Рейтер.
Подача электричества прекратилась в ряде районов на западе и в центре страны, проблемы возникли и в столице страны, Каракасе.
Отключение электроэнергии привело к образованию крупных заторов на дорогах. Президент Николас Мадуро увидел в произошедшем следы подрывной деятельности "ультраправых сил", о чем заявил в своем Twitter.
Отмечается, что авария не затронула нефтеперерабатывающие предприятия.
На устранение последствий аварии, как ожидается может понадобиться несколько часов.
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