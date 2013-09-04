Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в среду на статистике по деловой активности в промсекторе США, а также неопределенности относительно удара США по Сирии и его последствий для рынков сырья, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.13 мск выросла на 0,1% - до 115,79 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,18% и составила 108,35 доллара за баррель.

Индекс деловой активности в промышленности США в августе повысился до 55,7% с 55,4% в июле, превзойдя ожидания аналитиков на уровне 54%.

Позитивный эффект от статистики уменьшает неопределенность вокруг дальнейших действий США в отношении Сирии и одобрения Конгрессом удара по этой стране. "Рынок будет очень волатилен до тех пор, пока США не определятся с тем, что хотят сделать", - считает аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс, слова которого приводит агентство Bloomberg.