Дочка "Газпрома" приобретает еще 12 газозаправок в Германии

GAZPROM Germania, дочерняя компания "Газпрома", подписала договор о приобретении сети заправочных станций баварской энергетической компании Ferngas Nordbayern (FGN), ведущей деятельность в Южной Германии. Об этом говорится в сообщении компании, передает ИТАР-ТАСС.

"Эта сделка позволит нам расширить сеть газозаправочных станций в Германии и активизировать наши усилия в сфере экологичного применения природного газа в качестве моторного топлива", - заявил управляющий директор GAZPROM Germania Вячеслав Крупенков.

Новое приобретение позволит GAZPROM Germania расширить свою сеть газозаправочных станций по всей Германии к концу 2013 года до 23 единиц.

GAZPROM Germania является стопроцентным дочерним предприятием "Газпрома". Основными направлениями деятельности компании являются торговля природным газом, его хранение, а также реализация газа в качестве моторного топлива.