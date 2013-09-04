«Газпром» отложил строительство трубопровода в Китай

«Газпром» перенес старт строительства газопровода «Сила Сибири» для транспортировки газа в Китай с ноября на I квартал 2014 г., рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «Газпрому», и источник, близкий к одной из структур «Газпрома». Представитель концерна это не комментирует.

В июле предполагалось, что строительство трубопровода от газоконденсатных месторождений Якутии до Владивостока начнется в этом году, несмотря на отсутствие твердого контракта с китайской CNPC. Общие инвестиции в реализацию восточной программы (разработка Чаяндинского месторождения и строительство газопровода) концерн в февральской презентации для инвесторов оценил в $60 млрд. По этому маршруту планировалось поставлять до 38 млрд куб. м газа в год.

Решение перенести старт строительства связано с отсутствием контракта, говорит один из собеседников «Ведомостей». Вчера во время телефонной конференции, посвященной отчетности «Газпрома» по МСФО за I квартал, представители «Газпрома» не смогли дать однозначного ответа о том, удастся ли подписать соглашение с Китаем до конца года.

Китайский контракт нужен «Газпрому» — ведь концерн по-прежнему зависит от продажи в Европу.

Выручка монополии, по данным отчета по МСФО, выросла на 19% до 1,46 трлн руб., а чистый долг «Газпрома» снизился на 9% до 972,430 млрд руб. EBITDA в I квартале составила 625,854 млрд руб. (рост к году — 60%). Выручка от продажи газа увеличилась на 25% до 903,819 млрд руб. Основной рост обеспечили продажи газа в дальнее зарубежье.

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