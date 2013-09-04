Уровень радиации на АЭС "Фукусима" установил новый рекорд

Уровень радиации у хранилищ загрязненной воды на японской атомной электростанции Фукусима вырос почти на 20 процентов, установив новый рекорд и усилив сомнения относительно способности японских властей успешно выйти из худшего ядерного кризиса со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

Высшие показатели зафиксированы в трех зонах у резервуаров с радиоактивной водой, использованной для остужения реакторов станции Фукусима-1, пострадавшей в результате разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 года, сообщает Reuters.

Последние данные о росте радиации и продолжающихся утечках из резервуаров АЭС в океан вызвали серьезную озабоченность мирового сообщества, заставив японские власти пообещать выделение 500 млн долл. для улучшения ситуации.

По данным Комитета ядерного регулирования Японии (NRA) уровень радиации у поверхности земли рядом с резервуарами в среду составлял 2.200 миллизивертов. Предыдущий рекорд был установлен в субботу и равнялся 1.800 миллизивертов. Радиация такой силы способна убить незащищенного человека за несколько часов.