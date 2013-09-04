Украина полностью избавится от меланжа в начале 2014 года

В начале 2014 года с территории Украины будут вывезены все остатки меланжа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом на складе ракетного топлива Сухопутных войск в пгт Шевченково Харьковской области, заявил помощник министра обороны Украины Александр Коротаев.

«В рамках реализации общего проекта Украины с ОБСЕ проводится работа по вывозу меланжа с территории Украины и его утилизации. Все работы идут по плану. Сегодня была отправлена последняя партия меланжа со склада ракетного топлива Сухопутных войск в пгт Шевченково. Это 5-й из 6 объектов на территории Украины, здесь хранилось около 5 тыс. тонн меланжа. На данный момент из 16 тыс. тонн меланжа вывезено 13,5 тыс. тонн. В рамках реализации этой совместной программы до 1 квартала 2014 года мы планируем вывезти весь меланж с территории Украины», - сказал Коротаев.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября со склада ракетного топлива Сухопутных войск, который расположен в пгт Шевченково Харьковской области, на утилизацию в Российскую Федерацию вывезли последнюю партию меланжа общим весом около 760 тонн.

Справка УНИАН. Меланж – это окислитель жидкого топлива - агрессивная, подвижная и летучая жидкость. При попадании в воду вызывает бурную реакцию с выделением большого количества высокотоксичной окиси азота. Отравление возможно при вдыхании паров, при попадании на поверхность кожи – вызывает химические ожоги разной степени тяжести.

Долгосрочный проект по утилизации меланжа, который на территории Украине начат в 2009 году, финансируют страны, среди которых: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США. К началу реализации условий международного проекта ОБСЕ Украины, в марте 2012 года, на территории Харьковской области хранилось около 4,8 тыс. т меланжа.

После вывоза меланжа из Харьковской области работы по утилизации по проекту «Украина - ОБСЕ» продолжатся в Одесской области, где остались последние в Украине почти 2,5 тыс. тонн избыточного компонента ракетного топлива меланж.