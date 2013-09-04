Предприятия теплоэнергетики должны погасить долги за газ до 15 октября

Предприятия теплоэнергетики должны погасить задолженность за потребленный природный газ до 15 октября, в противном случае руководители предприятий-должников будут освобождены от занимаемых должностей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Мы не допустим, чтобы кто-то ставил под угрозу надлежащее начало и прохождение отопительного сезона. Правительство жестко контролирует вопрос расчетов за потребленный природный газ», – цитирует пресс-служба Темника.

По данным министра, детальный анализ расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ в каждом регионе Украины показал, что в Запорожской, Луганской, Одесской и Донецкой областях фактический уровень оплаты в 2013 году ниже экономически обоснованного расчетного уровня.

«К примеру, задолженность Запорожской области составляет 697 млн грн, из которых 538 млн грн – долг концерна «Городские тепловые сети». Фактически предприятие рассчиталось за газ на 79,8 млн грн (22%) при расчетных возможностях 284,2 млн грн (78,4%)», - говорится в сообщении Минрегиона.

Темник также отметил, что министерство обратится к главе правительства с просьбой поручить Министерству энергетики и угольной промышленности, НАК «Нафтогаз Украины» и облгосадминистрациям до 1 октября 2013 года провести сверку расчетов с теплоснабжающими предприятиями.

Как сообщал УНИАН, в конце августа глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что своевременное начало отопительного сезона напрямую зависит от состояния расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ. Тогда же министр поручил немедленно исправить ситуацию и обеспечить стопроцентные расчеты за использованный природный газ за исключением разницы в тарифах.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» предупреждала о возможном срыве подготовки к отопительному сезону из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго.