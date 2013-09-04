Украина сократила добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины в январе-августе 2013 года сократили добычу угля на 5,77% - до 54,594 млн тонн с 57,491 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает на своем сайте Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча угля в августе 2013 года по сравнению с августом прошлого года сократилась на 0,8% - до 6,78 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил на пресс-конференции, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

В последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долл. на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В январе-июле 2013 года угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 5,7% - до 47,761 млн тонн с 50,649 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

По итогам 2012 года угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн в 2011 году.