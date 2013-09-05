Под аварийной "Фукусимой" создадут слой искусственной вечной мерзлоты

Власти Японии планируют к 2015 году создать под аварийной АЭС "Фукусима-1" искусственный слой вечной мерзлоты, который должен предотвратить утечки радиоактивных грунтовых вод за пределы станции.

Об этом сегодня сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, передает ИТАР-ТАСС.

Как ожидается, уже в октябре текущего года сотрудники компании-оператора АЭС "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО) и правительственные эксперты начнут проверку эффективности технологии. В ходе испытания на территории 4-го энергоблока "Фукусимы-1" будут установлены стальные трубы, которые уйдут в почву на глубину до 30 метров. По трубам будет циркулировать раствор хлорида кальция, охлажденный до температуры минус 40 градусов Цельсия. Специалисты рассчитывают, что это позволит создать своего рода "ледяную стену" внутри почвы и затруднить прохождение через нее грунтовых вод, загрязненных радиоактивными веществами.

В случае успеха испытания ТЭПКО начнет создание слоя вечной мерзлоты вокруг всей территории "Фукусимы-1". Эти работы планируется завершить к марту 2015 года. Запланированные расходы на реализацию проекта составляют 32 млрд иен (примерно 320 млн долларов), которые правительство Японии намерено выделить из бюджета страны. Всего на решение проблем "Фукусимы" правительство Японии выделит более 400 млн долларов.

По состоянию на март текущего года в подвальных помещениях энергоблоков, дренажной системе и в специальных резервуарах на территории "Фукусимы-1" скопилось более 360 тыс. тонн воды с разной степенью содержания радиоактивных веществ. По оценке специалистов, ежедневно ее объем увеличивается примерно на 400 тонн. Между тем, в конце июля ТЭПКО также впервые признала, что зараженная вода с территории АЭС продолжает вытекать в Тихий океан.