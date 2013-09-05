В пожаре на Углегорской ТЭС обвинили машиниста-обходчика

В Донецкой области завершено расследование аварии на Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС), которая произошла 29 марта 2013 года.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что причиной пожара на станции стало самовозгорание угольной пыли при разгерметизации пылесистемы.

«В ходе следствия было собрано достаточно доказательств для направления в суд обвинительного акта в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины, машинистом-обходчиком котельного оборудования Углегорской ТЭС», - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что уголовное производство уже направлено в Дебальцевский районный суд, где будет рассмотрено по существу. Поддержание государственного обвинения будет осуществляться работниками прокуратуры Донецкой области.

В то же время в пресс-службе отметили, что пока еще продолжаются следственные действия в отношении должностных лиц теплоэлектростанции по установлению их возможной вины в необеспечении надлежащего состояния безопасности на предприятии.

Справка УНИАН. 29 марта 2013 года на втором энергоблоке Углегорской ТЭС возник пожар. В результате происшествия погиб 44-летний работник предприятия и причинены телесные повреждения различной степени тяжести еще 13 работникам станции.

Подследственность по уголовному производству прокурором области была определена за следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области. Для расследования была сформирована группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство ходом досудебного расследования.

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