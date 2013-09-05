Нефть дешевеет на фоне решения комитета сената США по Сирии

Мировые цены на нефть снижаются в четверг на фоне решения профильного комитета сената США одобрить проект резолюции в поддержку операции против Сирии, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.14 мск снизилась на 0,48% - до 115,12 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI понизилась на 0,95% и составила 107,51 доллара за баррель.

Комитет по международным отношениям верхней палаты конгресса США проголосовал в поддержку резолюции, санкционирующей проведение военной операции в Сирии. Десять сенаторов проголосовали в поддержку проекта, семеро членов комитета высказались против. В полном составе сенат рассмотрит проект резолюции не ранее 9 сентября, когда конгресс США возобновит работу после летнего перерыва.

"Комитет утвердил операцию ограниченного масштаба, что не поддерживает стоимость нефти и может ограничить рост, связанный с возможностью нападения на Сирию", - говорит вице-президент IHS Energy Insight Виктор Шам, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

В то же время снижение стоимости нефти сдерживается данными от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти за неделю, завершившуюся 30 августа, сократились на 4,2 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали снижение запасов лишь на 2,5 миллиона баррелей.