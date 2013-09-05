Богатейший человек Африки вложит 3,3 млрд долл. в строительство крупнейшего НПЗ

Самый богатый человек Африки бизнесмен Алико Данготе инвестирует 3,3 миллиарда долларов в строительство в Нигерии заводов по производству удобрений и нефтехимических продуктов, а также нефтеперерабатывающего предприятия, которое может стать самым крупным НПЗ на континенте. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Financial Times.

Несмотря на то, что Нигерия является крупнейшим в Африке производителем нефти (приблизительно 2 миллиона баррелей в сутки), из-за отсутствия производственных мощностей стране приходится покупать большую часть бензина и дизеля за границей. Кроме того, Нигерия импортирует большое количество удобрений.

Мощность нового НПЗ составит 400 тысяч баррелей нефти в день, что почти равно мощности четырех действующий в настоящее время государственных нефтеперерабатывающих предприятий - 445 тысяч баррелей в день.

Строительство всех трех заводов обойдется стране в 9 миллиардов долларов: 6 миллиардов долларов будут привлечены за счет заемного капитала. Финансирование со стороны Данготе будет осуществляться через принадлежащую ему компанию Dangote Industries. Ввод в эксплуатацию НПЗ ожидается после 2016 года. Строительство будет осуществлять UOP, дочернее предприятие американской компании Honeywell.

"Этот завод еще больше укрепит роль Африки в мире, сделав ее не только ценным поставщиком полезных ископаемых, но и компетентным производителем нефтепродуктов и удобрений", - сказал Данготе.