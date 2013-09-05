Ставицкий предлагает Европе хранить в Украине 15 млрд куб м газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий обсудил с Комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики

Гюнтером Оттигером возможность создания в Украине восточноевропейского газового хаба как фактора интеграции Украины в европейский газовый рынок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля со ссылкой на итоги встречи Ставицкого и Оттингера в Брюсселе.

«Уже сегодня Украина может предложить трейдерам возможности одновременного хранения порядка 15 млрд кубометров газа по тарифам существенно ниже, чем в Европе, - цитирует пресс-служба Ставицкого. – Использование газовых хранилищ трейдерами даст возможность реально влиять на уменьшение сезонных ценовых колебаний при спотовой торговле газом в Европе и при этом поставлять значительный объем газа в Украине, а также создать условия вхождения Украины в Европейский газовый рынок».

В пресс-службе Минэнергоугля также обратили внимание, что общая емкость украинских хранилищ составляет 31 млрд куб. м газа с возможностью увеличения объемов хранения до 50 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, идея создания газового хаба была высказана в начале мая в Брюсселе во время конференции о развитии газового рынка Украины. В июле премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко к саммиту Украина-ЕС, который будет проводиться в ноябре в Вильнюсе, подготовить концепцию создания энергетического хаба.