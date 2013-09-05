Украина и Беларусь будут сотрудничать в сфере ядерной безопасности

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в четверг, 5 сентября, в Киеве.

Комментируя это событие, глава Госинспекции ядерного регулирования Елена Николайчук отметила: «Мы готовы поделиться опытом».

В свою очередь начальник департамента ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Ольга Луговская подчеркнула, что работа, проведенная в Украине в сфере ядерного регулирования, послужила хорошим примером для белорусских властей. «Украинский регулирующий орган послужил образцом для белорусского регулятора. Мы считаем подписание документа нужным импульсом», - сказала Луговская.